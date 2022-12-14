Ordu’da kaçak içki ve deterjan operasyonu

Ordu’da, polis ekipleri tarafından kaçak içki ve deterjan ürünlerine yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ve sahte içki satışına yönelik yapılan Altınordu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahsın elindeki kargo kolisi içerisinde arama yapıldı. Aramada, 14 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin, emtia kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda Altınordu ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda ise sahte olduğu değerlendirilen 550 kilogram toz deterjan ile 146 litre sıvı deterjan ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.