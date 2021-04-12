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Ordu’da kaçak emtia operasyonu

Ordu’nun Ünye ilçesinde kaçak cep telefonlarına yönelik yapılan kontrollerde 2 iş yerinde çok sayıda kaçak emtia ele geçirildi.

ORDU 12.04.2021, 16:24
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Ordu’da kaçak emtia operasyonu

Ordu’nun Ünye ilçesinde kaçak cep telefonlarına yönelik yapılan kontrollerde 2 iş yerinde çok sayıda kaçak emtia ele geçirildi.

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cep telefonu ve aksesuarları ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Ünye ilçesinde kaçak emtia satışı yaptığı tespit edilen iki işyerinde yapılan aramalarda 24 adet kaçak cep telefonu, 81 adet yurt dışı menşei kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Konu ile ilgili 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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