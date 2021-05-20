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Ordu’da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kaçak define kazısı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

ORDU 20.05.2021, 19:11
Ordu’da kaçak define kazısı yapan 5 kişi yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde kaçak define kazısı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Altınordu İlçe kırsalında izinsiz kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 2 adet detektör, 3 adet kürek, 2 adet kazma ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.
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