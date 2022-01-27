Ordu’da kaçak alkollü içki operasyonu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 97 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 2 şahsın, ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 97 litre kaçak alkollü içki, 300 adet sahte Tekel bandrolü, 776 adet sahte alkollü içki etiketi, 524 adet sahte kapak kılıfı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.