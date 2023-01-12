Ordu’da jandarma 1 yılda 7 binden fazla şüpheliyi yakaladı

Ordu’da jandarma ekiplerinin bir yıl içerisinde yürüttüğü toplam 8 bin 108 asayiş olayında 7 bin 155 şüpheli şahıs yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde 2022 yılında meydana gelen 8 bin 108 asayiş olayında 7 bin 155 şüpheli şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti. Potansiyel suçların caydırılması ve suçun önlenmesi maksadıyla dönem içerisinde 72 bin 443 önleyici kolluk devriyesi icra edildi.

Terör operasyonlarında 21 şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada 2022 yılında ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı tespit edilen 13, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma / silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan arandığı tespit edilen 6 ve ‘DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı tespit edilen 2 olmak üzere toplam 21 şahsın yakalandığı, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 14’ünün tutuklandığı ve 7 şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 40 tondan fazla esrar ele geçirildi

Açıklamada, 2022 yılı içerisinde uyuşturucuya yönelik operasyonların arttırıldığı belirtilerek, “Yapılan çalışmalar sonucunda meydana gelen 265 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olayında; 40 bin 633 kilogram esrar, bin 472 kök kenevir bitkisi, 322 adet sentetik hap ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ile mücadele doğrultusunda önleyici kolluk hizmetleri önemli bir yer tutmakta olup uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 155 şahıs yakalandı

Yıl içerisinde meydana gelen 96 kaçakçılık operasyonunda 155 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, “Kaçakçılık ve mali suç olayında; 5 bin 637 litre kaçak akaryakıt, 720 paket kaçak sigara, 229kilogram kaçak tütün, 308 litre kaçak alkollü içki, 107 adet sikke ve 205 adet sahte banknot ele geçirilmiş, bu olaylarda 155 şüpheli hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiştir” bilgileri verildi.

Yabancı uyruklu 542 şahıs yakalandı

Düzensiz göçmenlere yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ise ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 542 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 368’i düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi koordinesinde Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilirken, 174’ü ise terke davet edilerek serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayları yüzde 19 azaldı

2022 yılında, bir önceki yıla göre alınan tedbirlerin artırılması ile hırsızlık olaylarında yüzde 19’luk bir azalma olduğunun tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, meydana gelen hırsızlık olaylarında 515 şüpheli şahsın yakalandığı, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 34’ünün tutuklandığı ifade edildi.

Bir yılda 417 bin 749 araç kontrol edildi

Jandarma ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde ise toplamda 417 bin 749 araç kontrol edildi. 15 bin 182 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerde 3 bin 17 araç trafikten men edilirken, meydana gelen toplamda 615 trafik kazasında kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 637 kişi yaralandı.

27 bin 515 kadının telefonunu ‘KADES’ uygulaması yüklendi

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ çerçevesinde bin 105 olayın meydana geldiği, 581 koruyucu / önleyici tedbir kararı uygulandığı, belirtilen süre içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine 72 mağdur kadının yerleştirildiği ve Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine ise 33 mağdur çocuğun yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosu çerçevesinde 22 bin 242 erkek vatandaş bilgilendirilirken, KADES uygulaması çerçevesinde 32 bin 700 kadın vatandaşa eğitim verildiği, 27 bin 515 kadının telefonuna KADES uygulamasının yüklenmesinin sağlandığı, uygulama üzerinden alınan 147 ihbara hızlı bir şekilde müdahale edildiği aktarıldı.

Ekipler ayrıca yıl içerisinde 6 milyon 167 bin 92 şahsın sorgusunu yaparken, bu sorgulama çerçevesinde 2 bin 765 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarının 2023 yılında da artarak devam edeceği belirtildi.