Ordu’da iskeleden denize atlayan şahsı itfaiye kurtardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde iskeleden denize atlayan şahsı itfaiye kurtardı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çamurlu Mahallesi sahil sınırları içerisinde bulunan Ünye İskelesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre bunalıma giren Ayhan E. (48), bir süre demir korkuluklara tutunarak beklemeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendisini denize bırakan vatandaşı görenler durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ayhan E.’yi denizden kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa alınan vatandaş, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayhan E.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis intihar girişimiyle ilgili çalışma başlattı.