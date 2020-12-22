Ordu’da ‘immün plazma’ bağışına başlandı

Türk Kızılay Ordu Şubesi’ne kurulan aferez cihazı ile immün plazma bağışında bulunmak isteyenler, randevu alarak bağış yapabilecek.

Ordu’da son günlerde artış gösteren vakalar sonucu ihtiyacın her gün arttığı immün plazma bağışı için gerekli olan aferez cihazı ve uzman personel Türk Kızılay Ordu Şubesi’ne temin edildi. İnsanların önceden, bağış yapmak için Trabzon ve Samsun’a gitmeleri gerekirken, artık alınan randevu saati ile immün plazma bağışında bulunulabiliyor.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Rapörtörü Erdoğan Kısacık, Ordu şubesinden gelen talepler doğrultusunda, bu cihazın Ordu’ya kurulmasının uygun görüldüğünü söyledi. İnsanların önceden bağış yapmak için Samsun’a gittiklerini ve mesafenin uzak olduğuna değinen Kısacık, “Bu cihaz artık Ordu’ya kuruldu. Ordu, vaka sayısının çok olduğu ve ihtiyacın da çok olduğu bir ilimiz. Bugün ilk defa immün plazma almaya başladık. İnşallah Ordu’daki bu hastalığı yenmiş olan tüm hastalarımız gelerek burada bağış yapacaklar” dedi.

Son zamanlarda Ordu’da vaka sayılarının artış göstermesi ve insanların immün plazma bağışı için artık Samsun’a gitmelerine gerek kalmadığına dikkat çeken Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, “İyileşen hasta sayılarının da artması ve bu hastaların plazma bağışı için insanların başvuru yapması sonucu ihtiyaç oldu. Şuan Ordu’da cihazımız kuruldu ve ilk bağışımızı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

İmmün plazma bağışında bulunan Mehmet Hüseyin Akçay, yaklaşık bir buçuk ay önce korona virüse yakalandığını ve hastalığını yendiğini ifade ederek, “Türk Kızılay’dan arandım ve immün plazma bağışçısı olmam konusunda tercihimi sordular. Ancak Ordu’da bağış alınamadığı için süreç uzadı. Benim korona virüsü tedavimde immün plazmaya ihtiyacım olmadı ancak yoğun bakımdaki hastaların tedavisinde çok önemli olduğunu biliyorum. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum” ifadelerine yer verdi.