Ordu’da ilk kez yerli ve yabancı turistler için kare kodlu tabela

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Argan Yerel Eylem Grubu Derneği, tarihi ve turistik mekânlara vatandaşların kolayca ulaşabilmeleri için ilçenin birçok noktasına tanıtıcı ve yönlendirici tabelalar yerleştirdi.

Akkuş’ta ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla bir yıl önce kurulan Argan Yerel Eylem Grubu Derneği ilçedeki faaliyetlerine devam ediyor. Akkuş’taki tanıtım ve kültürel faaliyetlere destek vermeyi amaçlayan Dernek, ilçeye gelen misafirlerin Akkuş hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak, tarihi ve doğal zenginlikleri işaretlemek ve insanlara gezi istasyonu olarak önermek üzere 45 farklı noktaya tabelalar yerleştirdi.

“İlçemiz turizmine katkı sağlayacak güzel bir uygulama”

Akkuş’un tarihi ve doğal güzellikler açısından son derece zengin olduğuna değinen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Argan Yerel Grubu Derneğimiz ilçemizde turizm potansiyelinin artması için başlatılan çalışmalara destek olmak amacıyla güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçemizde gezilmesi görülmesi gereken yerlere hem ulaşımı rahat sağlamak hem de tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 45 farklı noktaya bilgilendirici ve yönlendirici tabelalar yerleştirildi. Bu uygulama sayesinde özellikle yüz ölçümü fazla olan Akkuş gibi bir ilçede her hangi bir yere danışmadan ya da rehbere ihtiyaç duymadan misafirlerimiz gönül rahatlığıyla ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler” dedi.

İlçedeki yaylalar, şelaleler, mesire alanları, anıt mezarlar gibi tarihi ve doğal zenginlikleri gezmek isteyen vatandaşlar tabelalar üzerinde yer alan QR kodları akıllı telefonlarına okuttuklarında istedikleri yerin konum bilgisine ulaşarak sorunsuz bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler.