Ordu’da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Ordu’nun Ünye ilçesinde, ilçeler genelinde yaşanılan sorunlar, ihtiyaçlar, yatırımlar ve projeler değerlendirmek üzere her ay düzenli olarak yapılan kaymakamlar toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi ilçe genelinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilk ziyaretini Ünye Kaymakamlığı’na gerçekleştirdi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık’tan ilçenin sorun ve ihtiyaçları konusunda bilgi alan Vali Tuncay Sonel, ikinci ziyaretini ise Ünye Belediyesi’ne yaptı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile bir süre görüşen Vali Tuncay Sonel, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Vali Tuncay Sonel, Ünye Kaymakamlığı ile Ünye Belediye Başkanlığı ziyareti sonrasında Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Proje Okulu Uygulama Oteli’ne geçerek, ‘Kaymakamlar Toplantısı’ ile İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Proje Okulu’nun proje alanını, kütüphanesini ve atölyelerini gezerek, incelemelerde bulunmasının konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Okulunuzun Avrupa Birliği projelerinde de oldukça başarılı olduğunu gördük. Okulunuzun çok da güzel bir kütüphanesi var. Kütüphanenizin kitap ihtiyacı varsa yardımcı olabiliriz. 19 ilçemiz ile birlikte kocaman bir aileyiz. Eğitim camiamız da bu ailenin bir parçasıdır. Sizleri çok önemsiyoruz. Kapımız her daim sizlere açık” dedi.

Ünye’de bir dizi ziyaretler sonrası bazı esnaflara da uğrayan Vali Tuncay Sonel, ardından ilçeden ayrıldı.