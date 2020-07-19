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Ordu’da iki sokakta karantina uygulanacak
ORDU'DA KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 2 SOKAKTA KARANTİNA UYGULANACAĞI BİLDİRİLDİ.
ORDU 19.07.2020, 18:38
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Ordu’da korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında 2 sokakta karantina uygulanacağı bildirildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğu ifade edildi. Açıklamada bu kapsamda, mahallenin Bakoğlu ve Devecik sokaklarında bu gece yarısından itibaren karantina uygulanacağı ve giriş çıkışların kapatılacağı bildirildi.
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