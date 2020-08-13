Ordu’da iki iş insanı anaokulu yaptırıyor
ORDU’DA HAYIRSEVER İŞ İNSANLARI HAMZA GÜNAY VE RECEP KUŞ TARAFINDAN GÖLKÖY İLÇESİNE ANAOKULU YAPTIRILACAK.
Ordu’da hayırsever iş insanları Hamza Günay ve Recep Kuş tarafından Gölköy ilçesine Anaokulu yaptırılacak.
Hayırsever iş insanları Hamza Günay ve Recep Kuş tarafından Gölköy ilçesinin Kuşluvan Mahallesi’nde yaptırılacak. Anaokulunun yapım protokolü, valilik makamında Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş adamları tarafından imzalandı.
Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 24 Şubat 2020 tarihinde ’Okullardan Yarınlara’ sloganıyla eğitime destek kampanyası düzenlendiğini hatırlatarak, Gölköy ilçesinde Anaokulu yaptıracak hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.
Ordu içinde ve Ordu dışında çok değerler bulunduğuna dikkat çeken Vali Sonel, eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaparak, ”Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılacak olan okullarımızda çocuklarımız öğrenim görecek. Vatanına, memleketine, milletine, bayrağına bağlı fertler olarak en güzel hizmetlerde bulunacaklar. Ordumuz adına, geleceğimizin teminatı çocuklarımız adına hayırsever iş insanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Anaokulumuz ülkemize, milletimize, çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Anaokulu yapımı protokol imza töreninde hazır bulunan Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, “İlçemiz adına Valimiz Tuncay Sonel’e ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okullardan Yarınlara’ eğitime destek kampanyasına diğer iş adamlarımızdan da destek vermelerini bekliyorum” dedi.
Hayırsever Gölköylü iş insanı Hamza Günay ise yaptığı konuşmada, yıllardır gurbette çalıştıklarını, istihdam sağladıklarını söyleyerek, ”Yanımızda çalışan, emek veren işçilerimiz bizler için çok değerli. Çalışanlarımız ve şirketimiz adına okul yaptırmaya karar verdik. Sayın Valimizin yakın ilgisi bizleri çok memnun etti. İlimize yapılacak her hizmette, her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim” diyerek, Vali Tuncay Sonel’e teşekkürlerini sundu.
Konuşmaların ardından, Gölköy ilçesinin Kuşluvan Mahallesi’nde yaptırılacak anaokulunun protokolü, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever iş insanları Hamza Günay ve Recep Kuş tarafından imzalandı.
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