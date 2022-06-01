Ordu’da ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlandı

Ordu’da, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, 1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla sahil mevkiinde kutlanan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, yine ilkokul öğrencilerinin, ‘sıfır atık’ projesi dahilinde geri dönüşüm malzemelerinden üretip tasarladıkları kıyafetler ile katılımcılara gösteri yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, kursların her yaştan vatandaşı ilgilendirdiğini ve yıl boyunca devam eden önemli etkinliklerde yer aldığını söyledi. Yıl içerisindeki kurslarda yapılan güzel eserlerin sergilendiğini ifade eden Kaymakam Karahan, “Bundan sonraki süreçte de yine yaz sezonunda çeşitli kurslarımız açılacak, taleplere göre devam edecektir. Yeterli kursiyer sayımızı bulduğumuz sürece kırsal ve merkez ayrımı yapmadan her yerde halk eğitim kursları açabiliriz, inşallah yoğun bir şekilde kurs açmaya devam edeceğiz” dedi.

Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Özkan, Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri dahilinde 2021-2022 eğitim yılında açılan çeşitli kursların tanıtımının yapıldığını söyledi. Özkan, “Her alada değişim ve dönüşümün olduğu çağda yaşıyoruz. Bizler de halk eğitim merkezleri olarak toplumumuzun bu değişikliğe ayak uydurmasını sağlıyoruz. Bu yıl açılan ve açılacak olan kursların teması ‘sıfır atık’ olacaktır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurslara katılan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin bulunduğu sergilerin açılışı yapıldı ve katılımcılar tarafından sergi gezildi.