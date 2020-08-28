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Ordu’da hafif ticari araç ağaca çarptı: 4 yaralı
ORDU'NUN FATSA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN YOLDAN ÇIKARAK AĞACA ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.
ORDU 28.08.2020, 16:24
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Kurtuluş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Arslan’ın kullandığı 34 NV 4657 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan yattı. Kazada, Nesibe Özdemir, Selin Tiryaki, Fatma Arslan ve Zekiye Tiryaki yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 40 dakika trafik tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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