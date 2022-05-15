Ordu’da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Ordu’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunularak, Gençlik Haftası kutlamaları başlatıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun’a ayak basışının 103’üncü yılı tüm yurtta olduğu gibi Ordu’da da çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Kutlama etkinlikleri dolayısıyla Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen Gençlik Haftası açılış programında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 19 ilçede bu haftanın çeşitli etkinlikler ile kutlanacağını ifade ederek, “15-21 Mayıs tarihleri arasında her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye’de kutlanan Gençlik Haftası bugün Atatürk Anıtına çelenk sunma programımız ile başladı. Gençlik haftamız dolu geçiyor. Tüm spor branşlarında Ordu’nun 19 ilçesinde çeşitli etkinlikler ile sanat, kültür, spor ve müzik etkinlikleri ile beraber gençlerimiz güzel bir hafta geçirecek. Bugün de burada yine gençlerimiz ile birlikte çelenk sunma programımız gerçekleşti. Kutlamalarımız çeşitli programlar ile devam edecek” dedi.