Ordu’da geçen hafta 118 araç trafikten men edildi
ORDU’DA SON BİR HAFTADA YAPILAN TRAFİK KONTROLLERİNDE 118 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
Ordu’da son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 118 araç trafikten men edildi.
Ordu il genelinde polis bölgesinde 5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 34 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 64 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 890 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 62 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 56 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 48 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 118 araç trafikte men edilirken 34 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.
Öte yandan aynı tarihlerde il genelinde 18 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 26 kişi yaralandı.
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