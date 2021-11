Ordu’da gebelere Covid-19 aşı eğitimi

Ordu’nun Ünye Devlet Hastanesi gebe okuluna müracaat eden kadınlara Covid-19 aşısı ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.

Gebelikte korona virüsün daha ağır geçtiği belirten Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Tamer Kutlu, ”Sağlık Bakanlığı, Gebelerde Covid-19 Aşı Uygulanma Rehberini güncelledi. Covid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyretmekte ve daha fazla ölümle sonuçlanmaktadır. Bunda hamileliğin getirmiş olduğu fizyolojik değişikliğin büyük katkısı var. Elde edilen verilere göre, Covid hastalığı hamile bayanlarda hamile olmayan bayanlara oranla yüzde 70’lere varan oranda daha ağır seyredebilmekte. Daha fazla akciğer tutumu, daha fazla ağır zatürre ile karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu nedenlerle İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mustafa Kasapoğlu’nun talimatları doğrultusunda Hastanemiz Gebe Okuluna başvuran anne adaylarımıza Covid-19 aşıları hakkında bilgilendirme eğitimi veriyoruz” dedi.

Birçok ülkede Covid-19 anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiğini kaydeden Kutlu, "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir. DSÖ, onay verdiği SARS-CoV-2 aşılarının gebelere de yapılmasını önermektedir. Ayrıca CDC ve American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de gebeler, emzirenler ve gebelik planlayanlara Covid-19 aşılarını önermektedir. Gebelerde inaktif aşı ve mRNA aşıların yan etkileri toplumun diğer bireylerinden farklı değildir. Ayrıntılı bilgiye Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19asi.saglik.gov.tr/ internet sayfasından ulaşılabilmektedir” şeklinde konuştu.