Ordu’da Gaziler Günü törenle kutlandı

Ordu’da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Valilik tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Vali Tuncay Sonel, tören öncesi gazilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbette bulundu hal ve hatırlarını sordu. Törende Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “Bugün Ordu’muz için tarihi bir gün, iki tarihi olay. Birincisi, 19 Eylül 1921 günü kabul edilen bir yasa ile Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e, Sakarya Meydan Savaşı’nın başarıyla kazanılmasının ardından Mareşallik rütbesi ile Gazilik unvanının verilmesi, ikincisi ise yine 19 Eylül 1924 tarihinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’muzu ziyaret ederek şereflendirmesidir. Atatürk’ün 97 yıl önce Ordu’ya gelişi bugün Altınordu Kaymakamlığımız ve Altınordu Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanan bir programla kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizi bu topraklara canını seve seve feda eden şehitlerimizi Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs’a, terörle mücadelede ülkemizin her köşesinden 15 Temmuz destanımızdaki şehit ve kahraman gazilerimize kadar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Onlar milletimizin gönlünde en büyük sevgi ve saygıya layık olarak kalacaklardır” dedi.

Ordu’nun 19 ilçesinde 522 gazi ve 399 şehit ailesine kucak açıldığını ifade eden Vali Sonel, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, sadece belirli günlerinde değil, her daim sizler bizim başımızın tacısınız. Aramızda kahraman gazilerimiz, polisimiz, jandarmamız, Doğuda Güneydoğu’da korucularımız, ülkemizin her köşesinde öğretmenlerimiz, sağlık ekibimiz, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımız, canlarını feda eden her kesimden şehitlerimiz, gazilerimiz bizler için çok önemlisiniz. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” şeklinde konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kıbrıs Gazisi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya da, ”19 Eylül, savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekûn saldırılarına karşı mücadele ederek bizlere bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi, Gaziler Günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.