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Ordu’da fuhuş operasyonu: 50 kadına ceza

Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan asayiş operasyonlarında 50 kadına ’fuhuş yapmak ve yer temin etmek’ suçundan işlem yapıldı.

ORDU 28.09.2021, 13:17
Ordu’da fuhuş operasyonu: 50 kadına ceza

Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan asayiş operasyonlarında 50 kadına ’fuhuş yapmak ve yer temin etmek’ suçundan işlem yapıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 50 kadın ve kişiye ’fuhuş yapmak ve yer temin etmek’ suçundan, 7 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye kaçak tütün satışı yapmaktan, 1 kişiye havai fişek kullanmaktan, 14 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan, idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 49 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 29’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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