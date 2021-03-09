Ordu’da fotokapanlara vaşak ve yaban keçileri takıldı

Ordu’da yaban hayatın kurulan fotokapanlarla izleniyor.

Ordu il genelinde yaban hayvanlarının tespiti ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi için konulan Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından konulan fotokapanlara son dönemde vaşak, yaban keçisi gibi hayvan popülasyonları takıldı. Özellikle yüksek ve ormanlık alanlara konulan fotokapanlardan yaban keçisi, kurt, vaşak, ayı gibi hayvan popülasyonlarına ilişkin görüntüler elde edildi.