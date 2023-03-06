Ordu’da fırtına yüzünden dış cephe kaplaması yerinden koptu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 7 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle yerinden koptu. Bina dışından sallanan dış cephe kaplaması itfaiyenin müdahalesiyle yerinden alındı.

Olay, Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe genelinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına öğle saatlerine kadar sürmesi nedeniyle cadde üzerinde bulunan 7 katlı binadan kopan dış cephe kaplaması duvarda sallanmaya başladı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşanabilecek bir kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin merdivenle aldığı dış cephe kaplaması sonrası cadde trafiği yerine normale döndürüldü.

Emniyet ekipleri ise yaşanabilecek kazalara karşı aşırı rüzgar nedeniyle vatandaşların bina altlarında bulunmaları uyarısında bulundu.