Ordu’da fındık rekoltesi 240 bin 599 ton olarak açıklandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ziraat odaları başkanları ile birlikte fındık işçilerinin yevmiye ücretlerini ve bu sene beklenen fındık rekoltesini açıkladı. Soydan, yapılan çalışmalar neticesinde Ordu’da fındık rekoltesinin bu sene 240 bin 599 ton olarak belirlendiğini söyledi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı’nda, ilçelerin ziraat odalarının başkanlarının da katılımı ile düzenlenen toplantıda fındık işçilerinin günlük yevmiyeleri ve fındık rekoltesi açıklandı. Toplantıda, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, günlük yevmiye ücretlerinin asgari ücretin brüt hesabına göre belirlendiğini ifade etti.

Soydan, “Hasat dönemine yaklaşıyoruz, kamuoyu beklentisi şu anda işçi yevmileri ile ilgili bir kararın açıklanması. 2022 yılı işçi yevmiyeleri ile ilgili toplantı yaptık ve tavsiye niteliğinde bir karar aldık. Tavsiye niteliğinde kararımızı almış bulunmaktayız tabi ki işçi hakları üreticilerimizin hakları bizim için önemli her iki tarafı da dikkate alarak bir karar almış olduk. Bu karar da işçilerin asgari ücret tespit komisyonunda belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak bir karar aldık. Bu kararın zaten asgari ücretin brütünün hesabına göre belli bir rakamın altına inemiyoruz ama biz en alt taban fiyattan baz alarak yevmiyeyi belirledik” şeklinde konuştu.

Fındık işçisi yevmiyesi 216 TL olarak belirlendi

Yemeklerin işçilere ait olması durumunda günlük yevmiye ücretinin 216 TL olarak belirlendiğini söyleyen Soydan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak, günlük asgari net ücretin yemek işçiye ait 216 TL olarak belirlenmesi, Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin 10-15 arası işçi için aşçılara 216 TL, çuvalcılara 235 TL, 15 ve üzeri işçi için aşçılara 235 TL, çuvalcılara 245 TL, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücretinin de 250 TL olarak, katırcı ücretinin katırı ile birlikte 470 TL olarak, Kilo hesabı ile fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 1,55 TL olarak, patoz saat ücretinin 800 TL olarak, tarım aracısı ücretlerinin 15 işçiye kadar günlük 235 TL, 15 işçiden fazlası için günlük 245 TL olarak, İş aracılarından ‘aracı belgesi istenmesi, İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınmış aracı belgesi olmayanlara iş verilmemesi tavsiye edilmektedir. Koordinasyon kurulunca alınan bu kararı üreticilerime duyuruyoruz” dedi.

Ordu’da fındık rekoltesi 240 bin 599 ton olarak belirlendi

Ordu’da 2022 yılı tahmin edilen fındık rekoltesinden de bahseden Soydan, Ordu’da 240 bin 559 ton olduğunun altını çizerek, “Rakamlara göre geçen senenin üzerinde bir rekolte çıktı. Burada şu var özellikle orta kesim ve yüksek kesimlerde fındıkta yüzde yüz rekolte artışı var bunun en büyük sebeplerinden birisi tarım müdürlüklerimizin ve ziraat odalarımızın alanlarda yapmış olduğu üretimi arttırmaya dayalı çalışmalarında, projelerin meyvesini alıyoruz. Üreticimiz artık bilinçli şekilde bahçesine bakıyor, bilinçli şekilde ilaçlama yapıyor, bilinçli şekilde gübrelemesini ve hastalıklarla ilgili mücadelesini yapıyor. Bugün Ordu’da bunun meyvesini alıyoruz baktığımızda Ordu’nun bu sene fındıktaki rekoltesi 240 bin 559 ton olarak şu anda kayıtlarımıza girdi. Gerçekten önemli bir rekolte. Bu rekolte Türkiye’de pek çok ilin üzerinde bir rekolte” diye konuştu.