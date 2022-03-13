Ordu’da fahiş fiyat denetimleri

Ordu’nun 19 ilçesinde temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk ve fahiş fiyatlara karşı denetimler sürüyor.

Temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlere karşı Ordu Valisi Tuncay Sonel öncülüğünde, kaymakamların başkanlığında oluşan ekipler tarafından marketlere yönelik denetimler sürüyor. Zabıta ekiplerinin de katılım sağladığı denetimlerde etiket ile kasa fiyatları, stokçuluk ve ürünlerdeki aşırı fiyat gibi hususlar kontrol ediliyor.

Kentte sıklıkla devam eden ve 19 ilçede yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.