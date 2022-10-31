Ordu’da ev yangını paniğe neden oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir binanın mutfak kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Karşıyaka Mahallesi 1001 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir 5 katlı bir çatı katındaki daireden dumanların çıktığını fark edenler durumu 112 Acil İhbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairenin mutfak kısmından çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının, mutfaktaki davlumbaz kısmından çıktığı öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.