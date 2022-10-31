Ordu’da eskrim kursları başladı

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz eskrim kursları başladı.

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılan eskrim kursu, öğrencileri hem spor alanında geliştiriyor, hem de eğlenceli dakikalar geçirmelerine yardımcı oluyor. Yeni Ordu Stadyumu’nda bulunan antrenman salonunda 7 yaşından 16 yaşına kadar tüm öğrenci ve gençlerin ücretsiz katılım sağlayabildiği kursların antrenörlüğünü ise Nesrin Topal yaparken, çalışmalar hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.