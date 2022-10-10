Ordu’da engelli ve yaşlı kadının ulaşım sorunu çözüldü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan engelli ve 74 yaşındaki kadının yol problemi, Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen beton yol çalışması ile sona erdi.

Kirazlimanı Mahallesi Yeşiltepe Sokak’ta yaşayan engeli ve rahatsızlıkları bulunan Durdane Medin’in düzenli olarak gereken hastane kontrolleri, yol sorunu nedeniyle zor hale geliyordu. Ambulansın da giremediği yolda sağlık görevlileri de güçlük çekerken, durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatı ile ekipler alanda çalışma başlattı. Ekipler, ulaşımı zor olan alanda beton yol çalışması yaparak, yaşlı kadının yıllardır beklediği problemi ortadan kaldırdı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hizmet ve çalışmalarımızın merkezinde insan var. Durdane teyzemizin de bu şehirde yaşayan hiçbir canın da sıkıntı ve sorunlarına kayıtsız kalamayız. Bizim önceliğimiz insanımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standardını ve konforunu artırmak. Durdane teyzemize sağlıklı ömürler diliyorum. Onun yüzünün gülmesi ve hayır duaları bizim için her şeyden daha değerli” dedi.

Ulaşım sorunu çözülen Durdane Medin ise yıllardır yaşadığı yol probleminin çözüme kavuştuğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkür etti.