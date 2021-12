Ordu’da engelli öğrenciler için ‘Senin Farkındayım Her Zaman Yanındayım’ projesi

Ordu’da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Senin Farkındayım Her Zaman Yanındayım’ projesi kapsamında öğrenciler, engelli öğrenciler ile bir araya gelerek, çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ordu Fen Lisesi öğrencileri tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Senin Farkındayım Her Zaman Yanındayım’ isimli projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Ordu Fen Lisesi öğrencileri, Züver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki özel eğitim sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, engelli öğrenciler ile birlikte çeşitli aktiviteler düzenledi.

Proje hakkında bilgi veren Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen, engelli olmanın gerek bireyin kendisi, gerekse yakınları için zor bir yaşam mücadelesi olduğunu ifade etti. Toplumsal yaşamın her alanında engelli bireyler için kolaylıklar sağlamak ve onların her gün farkında olunması gerektiğini aktaran Türkmen, “Bu gerçeklikten yola çıkarak Ordu Fen Lisesi öğrencileri ‘Senin Farkındayım Her Zaman Yanındayım’ projesi kapsamında Züver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi özel eğitim sınıfıyla bir araya geldi. Engelli öğrencilerimizle özel bir zaman dilimi geçirerek sıkıntılarına ortak olduk. Ordu ilimizin iki farklı öğrenci grubu arasındaki bu etkileşim yaşamsal değerlerin beslenmesini sağlayarak, farkındalığın artmasına katkı sağlamış oldu. Projeyi hazırlayan Ordu Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Tülin Memiş ve ev sahipliği yapan Züver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederim” dedi.