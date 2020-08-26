Ordu’da doktor ve sağlık çalışanlarına darp
ORDU’NUN AKKUŞ İLÇESİNDE HASTA YAKINLARI, DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELLERİNİ DARP ETTİ
Ordu’nun Akkuş ilçesinde hasta yakınları tarafından, doktor ve sağlık personelleri darp edildi.
Olay, Akkuş Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. isimli vatandaşa, göğüs ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede kalp krizi tanısı konuldu. Ünye Devlet Hastanesine sevki istenilen hasta, mevcut ambulans sterilizasyonda olduğundan, farklı bir ambulans gelene kadar gözetim altına alındı. Gözetim altında bulunan ve kalbi duran hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ölüm haberinin, ilgili hekim tarafından hasta yakınlarına bildirilmesinin ardından kapıda bekleyen kalabalık, doktor, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlisine saldırdı. Hayatını kaybeden şahsın yeğeni olduğu iddia edilen Ü.Ö. de güvenlik görevlisi kadını darp ederek yaraladı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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