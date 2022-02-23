Ordu’da doğum yapan kadınlara otel konforunda ücretsiz anne misafirhanesi

Ordu’da iklim ve yol şartları sebebiyle ulaşımı zor yerlerde yaşayan, sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişimde problem yaşayabilecek hamile kadınlar, doğum oluncaya kadar Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasında ayrıca Fatsa, Ünye ve Aybastı Devlet Hastanelerinde bulunan anne misafirhanelerinde misafir ediliyor.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, iklim ve yol şartları sebebiyle ulaşımı zor yerlerde yaşayan, sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişimde problem yaşayabileceği ihtimali gözlenen riskli gebelere karşı önlemlerini almaya devam ediyor.

Hamile kadınların sağlık merkezlerinde doğum yapabilmeleri ve sağlıklı bireylerin topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, gebe kadınlar evlerinden alınarak, ambulans ve diğer nakil araçlarıyla hastaneye getiriliyor. Doğum oluncaya kadar anne misafirhanelerinde misafir edilen kadınlar, doğum sonrası bebekleriyle evlerine güvenle ulaştırılıyor. Böylece anne ve bebek ölümleri ile çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçiliyor.

Bu kapsamda 2021 yılında doğumu riskli olabilecek 52 kadın, anne misafirhanesinde misafir edilerek doğumları hastanede gerçekleştirildi. 2022 yılı ocak ayında misafirhanede konaklayan 16 hamile kadının doğumlarını hastanede yapmaları sağlandı.

Sağlıklı doğum için sıkı takip

Ordu Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kötü hava ve yol şartlarından dolayı yıl boyunca veya yılın belirli aylarında yollarının kapanması ya da ulaşımı kısıtlı olması ihtimali olan yerleşim merkezlerinin tespit edilerek tüm yerleşim yerlerini ve karayollarını gösterir bir risk haritası oluşturduklarını söyledi. Bu çalışma kapsamında il genelinde tüm gebelerin tek tek tespit edilip takiplerinin yapıldığı, kar yağışı, yolların kapanması, ücra ve ulaşılması sorun olabilecek yerlerde yaşayan tüm gebeler ile konuşulup misafir annelik davetini kabul etmesi için gerekli bilgilerin kendilerine verildiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu, “Risk haritası çalışmasında ulaşım problemi yaşaması muhtemel olarak belirlenen yerleşim birimlerinde belirlenen tüm gebeler muhtemel doğum tarihlerine göre sıralanarak gerekli tıbbi bilgileriyle kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan gebelerin, gebeliklerinin son izleminde, doğumun nerede yapılacağı planı gebe ve yakınlarıyla beraber yapılmaktadır. İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışılmaktadır. Son ayına girmiş olan tüm gebelerin adres ve iletişim bilgileri 112 Komuta Kontrol Merkezleri ile paylaşılmaktadır. Daveti kabul eden gebeler muhtemel doğum tarihleri yaklaşırken hastaneler, kamu misafirhaneleri veya otel gibi konaklama merkezlerine nakledilerek burada misafir edilmekte ve doğum zamanı geldiğinde doğumları hastane ortamında gerçekleştirilmektedir. Daveti kabul etmeyenlerden ise konuyu ve riskleri anlayıp kabul ettiğine dair imzalı tutanak alınmakta ve izlemlerine devam edilmektedir” dedi.