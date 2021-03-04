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Ordu’da dinamik denetim

Ordu’da salgınla mücadelede “kontrollü normalleşme” sürecine girilmesiyle birlikte iki binden fazla personelin katılımıyla 19 ilçede sıkı bir denetim gerçekleştirildi.

ORDU 04.03.2021, 16:05
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Ordu’da dinamik denetim

Ordu’da salgınla mücadelede “kontrollü normalleşme” sürecine girilmesiyle birlikte iki binden fazla personelin katılımıyla 19 ilçede sıkı bir denetim gerçekleştirildi.

İl merkezinde Vali Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları Bayram Gale, Zafer Karamehmetoğlu, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve bazı kurum müdürlerinin başkanlığında, emniyet, jandarma, zabıta, sağlık, tarım, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan 13 ayrı denetim ekibi, Altınordu ilçesinin tüm cadde ve sokaklarında denetimlerde bulundu.

Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin’den oluşan denetim ekibi, Altınordu ilçesinin Atatürk Bulvarı, Sırrıpaşa, Süleyman Felek, İsmetpaşa, Alparslan Türkeş ve Okullar Caddeleri ile 329, 323, 324 nolu sokaklarında faaliyet gösteren işyerlerini denetledi. Bu cadde ve sokaklarda bulunan işyeri sahipleri ve alışveriş yapan vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları ve sorumlu davranmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimler esnasında esnafların iş durumlarını, hal ve hatırlarını soran Vali Sonel, esnafların ve sokakta karşılaştığı vatandaşların dert ve sıkıntılarını da dinledi. İsmetpaşa Caddesi’nde seyyar tezgahta kara lahana ve el yapımı kesme makarna satışı yapan bir kadın esnafın tezgahındaki tüm ürünleri satın alarak, sokaktaki vatandaşlara dağıttı. Yapılan denetimleri yerinde ve doğru bir uygulama olarak gören esnaflar ve vatandaşlar, Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, Ordu’da vaka sayılarının azaltılması için alınan tedbirlere ve kurallara riayet edeceklerini ifade ettiler.

Öğrencilere tavsiyeler

Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesi üzerinde bulunan 19 Eylül Ortaokulu’nu da denetleyen Vali Tuncay Sonel, okulda öğrenime başlayan 8’inci sınıfların yer aldığı derslikleri tek tek gezerek, öğrencilere korana virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrencilerden, maskelerini düzgün takmalarını, sosyal mesafeye uymalarını ve temizliğe önem vermelerini isteyen Vali Sonel, “Sizleri çok seviyoruz. Sizler, bizim için çok kıymetlisiniz. Ailenize örnek olacaksınız. Evlerinize misafir kabul etmemeleri, misafirliğe gitmemeleri konusunda ailelerinizi uyarın. Sizlerin, ailenizin dikkati ve duyarlılığı sayesinde bu virüs belasından kurtulacağız. Özlediğimiz güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Sizlere de derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah hepinize zihin açıklığı versin” diye konuştu.

‘Dinamik Denetim’ uygulaması, haftanın her günü 19 ilçesinde mülki idare amirlerinin başkanlığında, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, emniyet, jandarma, sağlık, tarım ve meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan ekiplerce etkin bir şekilde yapılacak.

Yapılacak denetimlerde, hem işyeri/işletme sahiplerine, hem de vatandaşlara Kovid-19 salgını ile mücadelede rehberlik edici faaliyetler icra edilecek. Kurallara uymamakta ısrar edenlere de gerekli idari para cezaları uygulanacak.
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