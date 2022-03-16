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Ordu’da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, 2 şehit ailesi ve 1 gaziye düzenlenen törenle takdim edildi.

ORDU 16.03.2022, 17:03
Ordu’da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, 2 şehit ailesi ve 1 gaziye düzenlenen törenle takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirdiği Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni ile eş zamanlı olarak tüm ülke genelinde düzenlenen törenler kapsamında, Ordu’da 2 şehit ailesine ve 1 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Ordu genelinde 399 şehit ailesi ve 552 gazinin olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, şehit ailelerine Valilik başta olmak üzere tüm kamu kurumları tarafından devletin varlığını ve sıcaklığını hissettirtmeye çalıştıklarını ifade etti.

Vali Tuncay Sonel, “Bu toprakları vatan yapan ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, canlarını gözlerini kırpmadan bu topraklara feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

“Şehit ailelerimize ve gazilerimize ne yapsak az kalır”

Konuşmasının devamında, “Şehit ailelerimize, kahraman gazilerimize ne yapsak az kalır” diyen Vali Tuncay Sonel, şehit ailesi ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini ifade etti.

Vali Sonel sözlerini şöyle tamamladı: “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınlarına hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde, hem İçişleri Bakanlığımız,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız nezdinde tüm kurumlarda hatırları soruluyor, ilgileniliyor. Onlar bizim baş tacımız.Bizlerin görevi siz şehit ailelerimizin, yakınlarının ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmak. Hakkınızı helal edin, çünkü haklarınız ödenmez.”

27 Ağustos 2020 tarihinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak’ın annesi Mesure Ak’a, 23 Ağustos 2020 tarihinde Giresun ili Tirebolu ilçesinde meydana gelen sel afetinde şehit olan Erdem Çıtır’ın oğlu Alperen Miraç ile eşi Hamide Çıtır’a ve Hakkari ili Yüksekova ilçesinde yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş İlhan Sül’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Tuncay Sonel tarafından takdim edildi.

Törenin ardından, şehit yakınlarını ve gazi İlhan Sül’ü makamında misafir eden Vali Tuncay Sonel, şehit ailelerine ve gaziye cep telefonunu vererek, bir ihtiyaçları, bir istekleri olduğunda hiç çekinmeden arayıp bildirmelerini istedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Törenine, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek şehitlerimizin yakınları ve gazimiz katıldı.

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