Ordu’da depreme dayanıksız huzurevi yıkılıp yeniden yapılacak

Ordu’da 1979 yılında temeli atılan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi, depreme dayanıklı olmaması sebebiyle yıkılarak, yeniden inşa edilecek.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde bulunan ve 44 yıl önce temeli atılan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen karar çerçevesinde yıkılacak. İnşaat çalışmaları sürecince ise huzurevi sakinleri, Şirinevler Mahallesi’ndeki geçici binada kalacak.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, Stajyer Kaymakamlar Merve Kartal, Emre Zafer, Zübeyde Aslan ile birlikte Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait binayı gezerek, incelemelerde bulundu.

Vali Tuncay Sonel, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ahmet Cemal Mağden Huzurevinde 81 vatandaşın bulunduğunu belirterek, mevcut binanın fiziki şartlarının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Vali Sonel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve şehrimize gelen Milli Eğitim Bakanımızın destekleriyle büyüklerimize, huzurevi sakinlerimize yakışır bir şekilde yeni bir huzurevi projemiz vardı. Bu projenin ödeneği de hazır. Yeni huzurevimizi sahilde bulunan mevcut yerine yapacağız. Eski binaları yıkıp daha güzel şartlarda şık bir huzurevini ilimize kazandırmış olacağız” dedi.

“Bir yıl içerisinde yeni huzurevini bitirmeyi hedefliyoruz”

Huzurevinde kalan 81 büyük vatandaş için birkaç bina sahibi ile görüştüklerini ifade eden Vali Tuncay Sonel, aylık 350 bin TL civarında kira isteyen işletme sahiplerinin olduğu, bunu da kabul etmelerinin mümkün olmayacağını ve alternatif olarak devletin en az maliyetle Şirinevler Mahallesi’ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait binanın az maliyetle bakım ve onarımının yapılarak burada geçici olarak misafir edileceğini belirtti. Sonel, “Yaklaşık 61 yaşlımızı burada, diğer yaşlılarımızı da çeşitli ilçelerimizde ağırlayacağız. Bir yıl içerisinde de yeni huzurevini bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süre içerisinde büyüklerimiz burada kalacaklar” şeklinde konuştu.

Vali Sonel, “Bu binamızın bakım onarımını yaparak çok az bir maliyetle hem burada yaşlılarımız kalacak, hem de yeni huzurevi yapıldıktan sonra burası yine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılacak. Ordu’muza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.