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Ordu’da define arayanlara suçüstü
Ordu’da izinsiz define kazısı yapan 5 kişi yakalandı.
ORDU 05.10.2021, 11:20
Ordu’da izinsiz define kazısı yapan 5 kişi yakalandı.
Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda, izinsiz kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken olayda kullanılan 2 adet elektronik el dedektörü, 6 adet civalı anten ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.