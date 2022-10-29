Ordu’da Cumhuriyet’in 99’uncu yılı coşkusu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yılı, Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Ordu Lisesi önündeki alanda tören düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim ile ilgili mesajının okunmasının ardından öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerini seslendirdi.

Törende 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri verilirken, halk oyunları gösteriler de sergilendi. Tören geçişlerinin de yapıldığı programda, jandarma komandoları ile ve emniyet özel harekat mensuplarının geçişi katılımcıların beğenisini topladı.

Tören geçişinde bisikletliler, AFAD, emniyet ve jandarma araçlarının düzenlediği konvoy da renkli görüntülere sahne oldu.

Burada düzenlenen törene, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla yaşıt Havva Kırış ve Mehmet İzzet Hüsam katıldı.