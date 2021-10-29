Ordu’da Cumhuriyet için yürüyüş ve bisikletli kortej

Ordu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü nedeniyle Ordu Valiliği tarafından Cumhuriyet yürüyüşü etkinliği, Altınordu Belediyesi tarafından ise bisikletli kortej düzenlendi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da da gün içerisinde çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. Gün içerisinde farklı alanlarda düzenlenen kutlama etkinliklerin ardından, akşam saatlerinde de bando eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, protokol, çok sayıda vatandaş ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı, yürüyüşe renk kattı. Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu karşısından başlayan Cumhuriyet yürüyüşü, Atatürk Anıtı’nda son buldu.

Cumhuriyet için pedal çevirdiler

Cumhuriyet yürüyüşünün ardından ise Altınordu Belediyesi tarafından bisikletli kortej düzenlendi. Akyazı Sahili’nden başlayan ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in de bisikleti ile katıldığı bisikletli kortej, rıhtım mevkisinde son buldu. Bisikletli korteje, protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş da bisikletleri ile birlikte eşlik etti. Pedal çevirerek rıhtım mevkisine ulaşan bisikletliler, sonrasında ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, gökyüzüne Türk bayrağının renklerini temsil eden kırmızı ve beyaz renkli balonlar bıraktı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, spora önem verdiklerini ve spora dikkat çekmek adına bisikletli kortej etkinliği düzenlediklerini belirterek, Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.