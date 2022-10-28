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Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Ordu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, düzenlenen törenle başladı.
ORDU 28.10.2022, 14:53
Ordu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, düzenlenen törenle başladı.
Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü, Ordu’da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı. Kutlamalar çerçevesinde Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Düzenlenen törene Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Baro Başkanı Sibel Torun, Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları İsa Hitaloğlu ile Ahmet Akyurt, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.