Ordu’da çocuklar sinema günleri ile eğlendi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ara tatil dolayısıyla düzenlenen sinema günleri etkinliği, çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Durugöl Mahallesi’nde bulunan Altınordu Belediyesi trafik eğitim parkında beş gün boyunca her gün üç seans film gösteriminin yanında geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisi, orta oyunu, ateşbaz, tahta bacak, çocuk sihirbazı, fermancı ve palyaço gibi birçok aktivite de yer aldı. Etkinlik ile çocuklar ara tatilde eğlenceli vakit geçirdi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çocuklara hem Ramazan ayının coşkusu yaşatmak hem de ara tatilde onları çok sevdikleri sinema günleri ile ödüllendirmek istediklerini belirtti. Tören, “Beş gün boyunca dolu dolu geçen etkinliğimizin dördüncü ve beşinci son gününde özel ve bir o kadar da anlamlı bir filmi çocuklarımızla buluşturduk. Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’in şehadetinin çocuklarımızın yüreğinde manevi bir iz bırakmasını amaçladık. Gerçek bir destanı çocuklarımızın yüreklerine nakşederek vatan millet ve bayrak aşkının nasıl bir kahramanlık öyküsüne dönüştüğünü de görmelerini istedik. Bu vesile ile Kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Her şey çocuklarımız için. Onlara mutlu ve müreffeh bir gelecek hazırlamak için canla başla çalışırken hayatlarının her dönemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Etkinliğimizi ilgileri coşku ve Sevinçleri ile bir Festivale dönüştüren çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.