Ordu’da çocuk işçiliğine yönelik kapsamlı model projesi

Ordu’nun Ünye ilçesinde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için etkinlikler düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen ’Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi’ hayata geçirilerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen çocuklarla beraber sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirildi.

Ünye ve Fatsa ilçelerinde METİP alanlarında bulunan ve ailelerinin fındık bahçelerinde olduğu sırada çocuklara sosyal, kültürel ve eğitimsel etkinlikler sağlayan proje, bu sayede çocuk işçiliğinin önüne geçmiş oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri ziyaret edilerek çeşitli etkinlikler düzenlendi.

40 ay sürecek olan projeyle mevsimlik tarımda aileleriyle birlikte hareket eden ve tarım işlerinde çalışan ve çalışma riski altında olan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülmesi amaçlanıyor.