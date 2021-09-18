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Ordu’da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kız arkadaşıyla ormanlık alanda bulunan bir kişi, aracın içinde silahla vurularak öldürüldü. Yanında bulunan kadın da yaralandı.

ORDU 18.09.2021, 06:31
Ordu’da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde kız arkadaşıyla ormanlık alanda bulunan bir kişi, aracın içinde silahla vurularak öldürüldü. Yanında bulunan kadın da yaralandı.

Olay, ilçede bulunan Asarkaya Kent Ormanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bulunan Ulaş Kuyumcu (42) yanında bulunan M.Ö isimli 28 yaşındaki kadın ile birlikte iddiaya göre silahlı saldırıya uğradı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ulaş Kuyumcu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan M.Ö. isimli kadın ise sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın bulunması için çalışma başlatırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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