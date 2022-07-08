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Ordu’da camiler Kurban Bayramı’na hazırlandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmaları tamamlandı.

ORDU 08.07.2022, 16:40
Ordu’da camiler Kurban Bayramı’na hazırlandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmaları tamamlandı.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunan tüm camilerde iç mekan ve bahçe temizliği çalışmaları gerçekleştirdi. Camilerin tüm noktalarında temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, cami zemininde bulunan halıları da endüstriyel süpürge makinası ile süpürerek, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, bayram boyunca hizmetlerin kesintisiz bir şekilde süreceğini ifade ederek, “Sene boyunca rutin şekilde devam eden ibadethane temizliği konusunda ekiplerimiz, bayram öncesi yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Şehrimizde bulunan tüm ibadethanelerimiz köşe bucak temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Kurban Bayramı’nı hemşehrilerimizin huzur içerisinde idrak edebilmeleri adına bayram tatili süresince de Belediye hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

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