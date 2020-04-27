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Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Akkuş ilcesindeki bir mahallenin korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Akkuş ilcesindeki bir mahallenin korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 02:54
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Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Akkuş ilcesindeki bir mahallenin korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, il hıfzıssıhha meclisi tarafından alınan karar neticesinde Akkuş ilçesine bağlı Düğencili Mahallesi’nin bu gece yarısından itibaren giriş ve çıkışları kapatılarak karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, virüsle mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekilerek, "Ordu İli Akkuş İlçesi Düğencili Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda, korona virüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında

bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Ordu ili Akkuş ilçesi Düğencili Mahallesi’nde 26 Nisan 2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların ve tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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