Ordu’da bir haftalık trafik bilançosu:29 yaralı, 1 ölü
ORDU’DA SON BİR HAFTADA MEYDANA GELEN 21 TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 29 KİŞİ YARALANDI. DENETİMLERDE 71 ARAÇ TRAFİKTE MEN EDİLİRKEN 16 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU.
Ordu’da son bir haftada meydana gelen 21 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde 21 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 29 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Aynı tarihlerde trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde ise 16 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 21 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 84 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 462 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 46 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 121 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Aynı denetimlerde 71 araç trafikte men edilirken 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.
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