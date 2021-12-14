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Ordu’da bir haftada 700 sürücüye hız cezası
Ordu’da son bir haftada 700’ü aşkın hız sınırını aşan sürücüye ceza uygulandı.
ORDU 14.12.2021, 11:06
Ordu’da son bir haftada 700’ü aşkın hız sınırını aşan sürücüye ceza uygulandı.
6-12 Aralık 2021 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 17 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 119 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 708 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 79 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 162 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 18 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde 59 araç trafikten men edilirken 46 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.