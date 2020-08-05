Ordu’da bir haftada 30 trafik kazası
ORDU’DA POLİS BÖLGESİNDE SON BİR HAFTADA 30 YARALAMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELİRKEN BU KAZALARDA 53 KİŞİ YARALANDI.
Ordu’da polis bölgesinde son bir haftada 30 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 53 kişi yaralandı.
Polis bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik 27 Temmuz- 2 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 34 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 30 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 104 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 760 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 99 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 20 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 46 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerle ayrıca 53 araç trafikte men edilirken 34 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.
Denetimler sırasında 30 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 53 kişi yaralandı.
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