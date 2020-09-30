Ordu’da bir haftada 12 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi
ORDU’DA BİR HAFTALIK TRAFİK FAALİYETLERİNDE 12 BİN 454 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ DENETLENİRKEN, BİN 762 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.
Ordu’da bir haftalık trafik faaliyetlerinde 12 bin 454 araç ve sürücüsü denetlenirken, bin 762 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Ordu’da, bir hafta içerisinde meydana gelen 32 yaralanmalı trafik kazasında 50 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 49 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 140 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 951 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 65 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 27 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Diğer denetimlerle birlikte toplamda 12 bin 454 aracın ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamalarda, bin 762 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapılırken, 95 araç trafikte men edildi, 40 araç sürücüsünün ise sürücü belgesine el konuldu.
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