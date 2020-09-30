banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Ordu’da bir haftada 12 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

ORDU’DA BİR HAFTALIK TRAFİK FAALİYETLERİNDE 12 BİN 454 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ DENETLENİRKEN, BİN 762 SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.

ORDU 30.09.2020, 15:41
2
Ordu’da bir haftada 12 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu’da bir haftalık trafik faaliyetlerinde 12 bin 454 araç ve sürücüsü denetlenirken, bin 762 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Ordu’da, bir hafta içerisinde meydana gelen 32 yaralanmalı trafik kazasında 50 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 49 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 33 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 140 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 951 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 65 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 27 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Diğer denetimlerle birlikte toplamda 12 bin 454 aracın ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamalarda, bin 762 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapılırken, 95 araç trafikte men edildi, 40 araç sürücüsünün ise sürücü belgesine el konuldu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0