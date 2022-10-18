Ordu’da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 134 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 41 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 102 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 625 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 74 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 70 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 49 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 134 araç kontrol edildi, 2 bin 109 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 106 araç trafikten men edildi ve 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.