Ordu’da bir haftada 10 binden fazla araç denetlendi

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 10 bin 216 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 45 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 35 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 128 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 692 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 50 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 70 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 41 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 10 bin 216 araç kontrol edildi, 2 bin 432 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 102 araç trafikten men edildi ve 45 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.