Ordu’da baca yangını ekipleri harekete geçirdi

Ordu’da 5 katlı bir binanın çatı kısmında başlayan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini fark edenler durumu ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın çatı kısmına çıkarak yaptığı inceleme sonucu yangının baca kısmından çıktığını belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.