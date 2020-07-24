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Ordu’da Ayasofya coşkusu
AYASOFYA’NIN 86 YIL SONRA İBADETE AÇILMASININ ARDINDAN TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) ORDU TEMSİLCİLİĞİ VATANDAŞLARA TATLI İKRAMINDA BULUNDU.
ORDU 24.07.2020, 15:32
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Şubesi vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması Ordu’da memnuniyetle karşılandı. TÜGVA Ordu Temsilciliği, Abdülhamit Han’ın amcası Sultan Abdülaziz zamanında inşa edilen Yalı Camisi’nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.
TÜGVA Ordu Temsilcisi Ahmet Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni okudu.
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