Ordu’da asılsız ihbarda bulunan kişiye ceza

Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda Kabahatler Kanunu’na göre 15 kadına fuhuş yapmaktan, 1 kişiye asılsız ihbarda bulunmaktan ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 27 Aralık 2021- 2 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kadına fuhuştan, 3 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 4 kişiye yasa dışı kumar oynamaktan, 1 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye sahte alkol üretmekten, 1 kişiye asılsız ihbar yapmaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 4 kişiye yasak avlanmaktan, 17 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Bu arada asılsız ihbarda bulunan kişiye kesilen ceza 204 lira olarak belirlendi.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 49 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken, 32’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.