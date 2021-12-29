Ordu’da asayiş denetimleri

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toplamda 52 şahıs hakkında idari işlem yapıldı, çeşitli suçlardan araması bulunan ve yakalanan 57 şahsın 39’u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 32 şahsa fuhuş, 5 şahsa açıktan alkol alma, 4 şahsa kumar oynamak, 3 şahsa sarhoşluk, bir şahsa yüksek gürültü, 2 şahsa kimlik bildirmeme, bir şahsa ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kanun, bir şahsa tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu teşkilat ve görevleri hakkında kanun, 13 şahsa da korona virüs tedbirleri kapsamında idari işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 57 şahıs yakalandı, 39’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.